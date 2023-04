Breda scuote il Picchio: "Dobbiamo fare di più"

Pasquetta amara per l’Ascoli di mister Roberto Breda sconfitto a Frosinone davanti ad oltre mille tifosi bianconeri tornati a casa con la tristezza nel cuore e con la squadra ripiombata ora nella paura di farsi inghiottire dai bassifondi della graduatoria. Il calendario d’altronde pone ora i bianconeri davanti a sfide molto complicate e servirà lo spirito battagliero visto contro il Brescia piuttosto che l’eccessiva ‘prudenza’ mostrata contro la capolista. I due gol subiti poi su calcio piazzato devono far riflettere anche sul piano della concentrazione e della determinazione.

Mister Breda difficile essere soddisfatti dopo una prova così deludente?

"E’ mancata attenzione sui dettagli, soprattutto quando siamo rientrati in campo dopo l’intervallo. Quando giochi contro queste squadre devi fare una prestazione di assoluto livello da tutti i punti di vista, sia fisicamente che sul piano della concentrazione. Abbiamo fatto un buon primo tempo, con personalità e cercando di prenderli alti".

E’ mancato anche lo spirito ‘battagliero visto contro il Brescia?

"A differenza della gara con il Brescia non siamo riusciti a ripartire con la stessa determinazione. Abbiamo speso tanto giocando in dieci nell’ultima partita e nel finale della gara di oggi eravamo poco brillanti. Questo match ci deve ricordare che prima di tutto bisogna vincere i duelli ed essere attenti nei particolari, avendo proprio voglia di battagliare. Quello che abbiamo fatto nella gara scorsa oggi non ci è riuscito, chiaramente l’avversario era diverso. Nel finale eravamo stanchi, non avevamo la brillantezza dell’ultima gara. E’ una gara che ci deve far riflettere su alcuni aspetti come il lottare nei duelli".

Mister sta mancando anche la continuità nelle prestazioni oltre che nei risultati?

"Da quando sono qua io la differenza l’ha fatta la voglia di andare oltre l’ostacolo e dobbiamo ripartire da questo aspetto perché dobbiamo essere bravi ad adeguarci alle gare. Il Frosinone poi in avanti ha giocatori importanti e tiene alti i ritmi. Ad un certo punto dovevamo essere bravi a sporcare la gara per rimanere in partita e invece l’abbiamo fatto poco e non siamo riusciti a tenerla aperta".

Calendario molto complicato, sabato arriva il Sudtirol rivelazione del torneo: cosa chiederà ai ragazzi nelle prossime gare?

"Di tornare a mettere per prima cosa la voglia di portare a casa il risultato con temperamento, con la determinazione e con l’attenzione. Dobbiamo fare di più perché oggi abbiamo visto che certi errori poi li paghiamo a caro prezzo. Contro queste squadre si deve fare una prestazione di alto livello sotto tutti i punti di vista. Abbiamo fatto secondo me un buon primo tempo con buone giocate e dove siamo andati a prenderli alti".

Come giudica la prova di capitan Federico Dionisi?

"Non so se era emozionato ma sicuramente la sua storia è legata a Frosinone per mille aspetti. Ha fatto la storia di questa squadra e di questa società. Per me ha fatto delle buone cose, davanti sicuramente per la qualità che abbiamo possiamo fare ancora meglio. Il capitano ha messo in campo, per atteggiamento, le cose giuste, ma è emersa una certa fatica a sviluppare l’ultima fase. Dobbiamo fare tutti meglio e di più".

