Brescia, Perinetti ci crede: "Ci salveremo"

Il Brescia, prossimo avversario del Picchio, nonostante l’ultima posizione di classifica crede ancora nella salvezza. "Bisogna crederci – ha commentato il direttore sportivo Perinetti -, mancano 8 partite e ci sono 24 punti a disposizione. La difficoltà aumenta perché i giocatori non sono abituati a stare nei bassifondi della classifica. La B è imprevedibile e le situazioni di partenza sono state ribaltate. Chi puntava alla promozione sta lottando per la salvezza, altre che pensavano di fare una campionato tranquillo sono a ridosso del secondo posto. Noi dobbiamo puntare al tutto per tutto. Abbiamo perso Cistana e Moreo senza rimpiazzarlo. Stiamo provando a ribaltare la situazione con Gastaldello". Alle sue parole hanno fatto eco quelle di Jagiello, oggi centrocampista del Genoa: "Sono loro tifoso. Spero che dopo la sosta vincano qualche partita e si salvino. Il Brescia è una piazza importante. La squadra c’è, resteranno in B".