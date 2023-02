Brutto infortunio per Zarate, il Cosenza su Sau

A Cosenza è già terminata l’avventura di Mauro Zarate, attaccante argentino ex Lazio, Inter e Fiorentina che era stato rilevato dai lupi nelle ore conclusive della recente finestra di mercato invernale. Il bollettino medico relativo all’infortunio riportato dal 35enne nei giorni scorsi è stata una vera e propria tegola. La lesione del crociato ha messo la parola fine alla sua stagione in rossoblù. Questo costringerà i vertici del club a cercare davanti un altro rinforzo in grado di dare un contributo prezioso in termini di gol. Sarebbero già stati avviati i primi contatti con lo svincolato Sau, reduce dall’esperienza con il Benevento. A Brescia invece Cellino medita già un nuovo avvicendamento in panchina dopo la scelta di affidarsi a Possanzini. La sconfitta nello scontro diretto con i sanniti avrebbe complicato ulteriormente il cammino delle Rondinelli, ora scivolate al penultimo posto insieme alla Spal. Si pensa ai profili di Gastadello, Brocchi e Panucci.