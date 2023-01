Bucchi: "Buchel? Assecondate le sue volontà"

Coperta ancora una volta corta a centrocampo. Nella lista dei convocati dell’Ascoli, diramata ieri dal tecnico Bucchi al termine della consueta rifinitura, ha ancora una volta evidenziato le problematiche legate a un reparto spesso chiamato a fare gli straordinari nel corso dell’andata. Seppur in sofferenza la linea del club è stata quella di tenere fuori Buchel nonostante le pedine contate. Nel corso del match il Picchio in quel reparto si potrà permettere un solo cambio, sperando che nessuno finisca sul taccuino dell’arbitro troppo presto o sia costretto a fare i conti con qualche acciacco fisico. "Quando si gioca col mercato aperto è complicato – commenta Bucchi alla vigilia –, speriamo termini presto. Colgo l’occasione per ringraziare Salvi, un ragazzo straordinario. Buchel è un elemento per me importante e straordinario, non a caso era stato deciso di farlo capitano. Dopo l’infortunio ha fatto fatica a rientrare e noi nel frattempo avevamo trovato degli equilibri. Al ritorno dalle vacanze voleva un altro posto dove ripartire e ricominciare. Abbiamo assecondato le sue volontà. Proveremo a portare all’Ascoli giocatori che vogliano venire fortemente qui".

Altro forfait per Ciciretti. Arrivati a gennaio la stagione dell’attaccante romano stenta a decollare. A lui si è aggiunto l’infortunio di Giordano. "Ciciretti ha un problemino legato ad una vecchia cicatrice, in questi giorni ha corso e sta riprendendo la condizione. Non so se dalla prossima gara potremo riaverlo in gruppo. Giordano invece ha riportato una lussazione alla spalla in uno scontro di gioco. È un infortunio che lascia qualche strascico, speriamo di riaverlo per la trasferta di Ferrara". La sfida di Terni costituirà una sorta di spartiacque per restare agganciati al treno delle pretendenti della parte medio-alta della classifica.

"C’è voglia di tornare in campo e di giocare – prosegue –, venti giorni sono serviti per recuperare le energie fisiche e mentali. C’è l’occasione per ripartire con una sfida importante che costituirà l’opportunità per approcciarci nel migliore dei modi al girone di ritorno. Ci siamo preparati bene. Sappiamo che dobbiamo e possiamo migliorare molto, abbiamo importanti margini di crescita. Ci aspettiamo un avversario forte. Una gara bella tosta. Voglio vedere il vero Ascoli, quello che piace ai tifosi. Sentiamo l’ondata di calore dei nostri sostenitori. Dobbiamo onorare la maglia anche per la nostra gente".

mas.mar.