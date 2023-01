Bucchi: "Ho parlato con Buchel, resta con noi"

È il momento di svoltare. Bucchi e i suoi uomini si preparano ad affrontare la seconda di due trasferte consecutive. In casa della Spal i bianconeri proveranno a spezzare il digiuno post vacanze natalizie. Sono stati 23 gli elementi convocati. Si rivedono Buchel, Ciciretti e Giordano, ma non ci sarà Bellusci. A centrocampo si attende l’arrivo di Proia. "È stato un inizio settimana complicato – commenta l’allenatore –, ci siamo portati dietro le emozioni negative della partita. Questo pesa sulla testa dei ragazzi, ma abbiamo ricomposto tutto. Siamo riusciti a lavorare bene, ci siamo ricompattati come sempre fatto nei momenti difficili. Questo è un grande gruppo, composto da uomini veri prima che calciatori. C’è la voglia di scendere in campo e ribaltare questa situazione. Caligara in questi giorni non si è allenato, abbiamo scongiurato fratture ma ha caviglia e piede gonfi. Salterà Ferrara e poi valuteremo la prossima settimana. Bidaoui è al centro di alcune trattive di mercato e credo sia giusto preservarlo un po’. Bellusci in questo momento non è in condizione fisica e lo sa. È stata stilata insieme una tabella di lavoro per fargli ritrovare condizione. Sta lavorando per questo".

Caso controverso quello di Buchel che dall’imminente partenza è tornato ad essere arruolabile dopo un confronto avuto proprio con il tecnico. "Con Marcel ho fatto una bella chiacchierata – prosegue –, probabilmente avremmo dovuto farlo prima. Marcel mi ha espresso la sua volontà di tornare a far parte di questo gruppo e ne sono stato molto contento. Sono sicuro che la squadra lo ha riabbracciato con tanto affetto. Colgo l’occasione per toglierlo ufficialmente dal mercato, una decisione presa da me congiuntamente col ragazzo e la società. Sarà a Ferrara e credo sia l’acquisto migliore che potessimo fare".

Il rinnovo di Dionisi ha indubbiamente portato un po’ di serenità. Le marcature degli attaccanti adesso servono come il pane e il capitano proverà a ritrovare la via del gol. "Sono doppiamente felice, umanamente e professionalmente. La volontà di Federico, della società e dello staff tecnico era di proseguire insieme. Lui rappresenta al meglio la leadership in questo gruppo con passione, professionalità e qualità. Sta benissimo fisicamente. Ripenso ad Ascoli-Modena del 2005, fu una serata magnifica dopo un anno difficile. Ascoli è casa mia e la mia famiglia. I litigi ci sono perché c’è amore e passione".

mas.mar.