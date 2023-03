Buchel fermo per un turno: non ci sarà

L’arrivo di Breda alla guida dell’Ascoli ha permesso alla squadra di ritrovare autostima e determinazione. Fattori poi risultati fondamentali per centrare l’attuale filotto di risultati utili consecutivi. "È cambiato qualcosa a livello di atteggiamento in ognuno di noi – ha commentato il centrocampista Michele Collocolo a ‘Dazn talks’ –. Stiamo benissimo e le ultime gare sono andate per il verso giusto. Ci voleva questa scossa perché venivamo da un periodo brutto. Siamo riusciti ad uscirne tutti insieme da squadra. Mister Breda sono tre settimane che sta con noi, ancora non lo conosciamo benissimo, stiamo lavorando molto bene insieme. Non bisogna guardare la classifica, ma pensare partita dopo partita cercando di fare più punti possibili. Dobbiamo prima ottenere la salvezza poi eventualmente proveremo a fare qualcosa in più. Vogliamo finire il campionato alla grande. Per me che sono di Taranto quella di domenica col Bari sarà una partita importante. È un derby. Sarà dura. Sono un giocatore che ama battagliare in mezzo al campo". E ci sarà anche lui nel duello con i pugliesi (domenica ore 15).

Chi non ci sarà invece è Buchel che è stato squalificato un turno dopo l’ammonizione incassata mercoledì sera al Braglia. Nelle decisioni del Giudice sportivo di ieri è stata inflitta una sanzione di 1.500 euro al club "per avere suoi sostenitori, al 42’ del secondo tempo, lanciato un bengala sul terreno di giuoco". Intanto Breda si gode la premiata ditta Giovane-Mendes. A Modena la risposta più importante è arrivata dai subentrati. "Mi ci è voluto un po’ e piano piano mi sto abituando alla categoria – ha commentato Giovane nel dopo gara –. Ringrazio i miei compagni che mi hanno aiutato. Chi entra a gara in corso deve dare una mano. Questo è lo spirito che mettiamo. È stata una partita equilibrata, ma siamo riusciti a portarla a casa. Il Modena aveva fatto sempre bene in casa, era partito in maniera aggressiva e spingendo forte. Abbiamo sofferto anche nei minuti dopo l’infortunio dell’arbitro. Poi abbiamo preso coraggio con il gol del vantaggio e ci abbiamo creduto fino alla fine". "Sono molto contento di aver segnato il gol e ancora di più per i tre punti arrivati – ha aggiunto Pedro Mendes –. Il Modena prima di questa partita era davanti a noi in classifica. Adesso grazie a questo successo siamo avanti noi. Il mio compagno Giovane ha messo bene questa palla al centro e mi ci sono buttato".

mas.mar.