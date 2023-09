Buona la prima per i rossoblù

Buona la prima per la Samb C5 che centra la prima vittoria della stagione con un sonoro 9-3 al Fight Bulls Corridonia di fronte al nutrito pubblico del PalaSpeca. I rossoblu di Dorinzi, che sostituiva l’assente Michetti in panchina, dopo aver subito il gol dello svantaggio a freddo hanno mostrato una reazione di grande carattere chiudendo il primo tempo per 6-2 grazie alle marcature di Castelli, Paolucci al primo acuto con la nuova maglia, e alle doppiette di Mindoli e Piccinini. Nella seconda frazione di gioco il copione non cambia, con i padroni di casa che sugellano la loro superiorità realizzando altri tre gol ad opera del solito Mindoli e dei primi due gol in maglia rossoblù del pivot Eugenio Neroni. Si è vista una Samb ben organizzata sotto ogni punto di vista, con un Paolucci ispiratissimo in veste di assistman e una bella prova di entrambi i portieri Colletta e Peroni. Appuntamento venerdì 22 settembre dove in quel di Corridonia si disputerà la gara di ritorno.