Buone notizie per Corini. Valente è recuperato, pronto Di Francesco

Il Palermo di Corini anche ieri ha regolarmente proseguito la preparazione al centro sportivo Torretta in vista della trasferta di Ascoli. Nel pomeriggio di oggi è prevista la conferenza del tecnico rosanero che precederà la partenza con il volo diretto a Pescara. Proprio nella scorsa stagione in occasione della gara disputata e vinta per 2-1 nel capoluogo piceno, si rese necessario spostare il match di un giorno a seguito del problema al finestrino della cabina di pilotaggio che aveva temere il peggio. Rientrata a Punta Raisi la squadra aveva potuto tirare un sospiro di sollievo dopo alcuni momenti di paura. In vista del confronto di sabato Corini sta pensando ad alcune soluzioni da adottare nella scelta della sua formazione titolare. Buone notizie dall’infermeria dove Valente è stato completamente recuperato a seguito del sovraccarico all’adduttore rimediato contro la FeralpiSalò. Nel tridente offensivo dovrebbe Di Francesco a sostituire l’infortunato Insigne.