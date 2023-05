Cade il possibile record di Botteghin Bellusci si prepara a sostituirlo

Cade la possibilità di mettere a segno un incredibile primato. La squalifica di un turno incassata da Botteghin non gli permetterà di centrare la possibilità di disputare tutte le complessive 38 gare dell’attuale campionato di serie B. Il brasiliano ad oggi continua a restare l’unico giocatore di movimento ad aver disputato, dall’inizio alla fine di ogni singolo incontro, tutte le 35 partite andate in scena finora. Il difensore dell’Ascoli avrebbe potuto raggiungere un record assoluto in questa stagione, se non fosse stata per quella ingenua ammonizione incassata negli istanti finali del match vinto lunedì in casa contro il Pisa per 2-1. Nei frangenti conclusivi proprio Botteghin, già in diffida, è stato sanzionato dall’arbitro Abisso di Palermo con il quinto giallo che si è automaticamente tramutato in squalifica di un turno. Un beffa per il modo e il momento della partita in cui è arrivata la decisione del direttore di gara. Questo chiaramente, in vista della delicatissima trasferta di Genova, in programma sabato al Ferraris con avvio previsto alle 14, toglierà a Breda la possibilità di schierare un elemento fondamentale del pacchetto arretrato. Una perdita pesante considerando il carisma e la leadership sempre mostrate dal 35enne nel guidare con esperienza e grande personalità l’intera linea difensiva. La sua assenza così aprirà le valutazioni che il tecnico del Picchio e il suo staff saranno chiamati ad effettuare nel corso delle sedute che accompagneranno la squadra verso il confronto con i rossoblù. Considerando il tipo di partita che il Picchio sarà costretto a disputare, il rebus potrebbe essere risolto con il ritorno in campo dal primo minuto di Bellusci. Un elemento dotato della stessa esperienza e in grado di gestire bene mentalmente, soprattutto guidando i compagni di reparto, i complicati frangenti che si susseguiranno in un match di questo tipo. Le alternative in quella posizione restano quelle rappresentate da Quaranta ed eventualmente Tavcar che proprio in questi giorni è stato completamente recuperato dopo l’infortunio. La sfida col Genoa sarà un derby personale per il terzino tifoso Giordano, giovane promessa della Samp e da sempre fortemente legato ai blucerchiati. Di certo al 21enne non mancheranno le motivazioni giuste contro i rivali di sempre. Il gruppo ieri mattina ha proseguito la preparazione al Picchio Village. Il lavoro dei bianconeri continuerà stamattina a porte chiuse.

mas.mar.