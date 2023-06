Cagliari-Bari, scatta il primo round per la serie A

Il grande giorno è arrivato. Stasera all’Unipol Domus (avvio alle 20.30) andrà in scena il primo dei due round tra Cagliari e Bari per contendersi l’ultimo pass per il paradiso. "Ci giochiamo una stagione – dichiara Ranieri, tecnico dei rossoblù -, abbiamo dietro un popolo. Mi dispiace non avere uno stadio da 50mila persone come a Bari, lo avremmo riempito. Vogliamo ringraziare i nostri tifosi e possiamo farlo solo giocando con il cuore. Lapadula? Sta bene, ci sarà". La posizione di classifica è quella vantata dal Bari (terzo posto) che scenderà in campo senza l’assillo della vittoria obbligatoria. "Non speculeremo anche se abbiamo due risultati su tre – sostiene Mignani, timoniere dei pugliesi -. Tutto quello che dobbiamo fare è portare dentro tutto ciò che abbiamo. Di Cesare e Pucino vedremo se ci saranno. Sappiamo di avere davanti un grande avversario, ma i miei ragazzi non hanno paura di niente e di nessuno. Il lieto fine lo vorremmo ovviamente tutti, ma ci sono da combattere due battaglie".