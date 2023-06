Cagliari e Bari si giocano la A Lapadula: "Crediamoci"

Il primo round per la serie A che ha visto sfidarsi Cagliari e Bari ha abbozzato un lieve sorriso ai pugliesi che sono riusciti ad uscire dall’Unipol Domus con il pari (1-1) che, in vista del ritorno al San Nicola, favorirebbe la miglior classifica della formazione di Mignani. "Personalmente sto alla grande e in testa ho solo i 90’ che ci aspettano al ritorno – ha commentato il rossoblù Lapadula –. Complimenti al Bari che ha fatto un’ottima partita, ma non dimentichiamoci chi siamo. Credo che avrei firmato con il sangue per avere la possibilità di andare in A con un gol. La squadra che mi ha impressionato di più in questa stagione in realtà è il Parma. Al San Nicola sarà apertissima: per noi è una grande occasione". Dopo la sfida d’andata dei playoff a Cagliari il Giudice sportivo ha inflitto mai multe sia al Cagliari che al Bari per il comportamento tenuto dalle due tifoserie nel corso dell’incontro: 10mila euro ai sardi, 6mila ai biancorossi.