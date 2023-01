Cagliari su Colley, Frabotta al Genoa: le mosse delle altre

Ranieri chiama Colley al Cagliari. Il nuovo tecnico degli isolani ha già iniziato a pianificare, insieme ai vertici del club, le prossime mosse da mettere a segno per rinforzare la squadra e lanciare la risalita della classifica. Il difensore gambiano piace molto al nuovo tecnico rossoblù che vorrebbe rinforzare la difesa con un elemento del genere. Il terzino sinistro Frabotta invece ha deciso di lasciare Frosinone per approdare al Genoa. Nelle ultime si sono susseguiti i contatti con la Juve, club proprietario del cartellino, per consentire al 23enne romano di terminare il prestito con i ciociari e prendere la strada che lo condurrà verso la città della lanterna. Benevento e Genoa si contendono Gytkjaer, giocatore in uscita dal Monza. Il centravanti danese potrebbe tornare in B dopo aver assaggiato la massima serie nel corso dell’andata. Il Sudtirol ha salutato Capone, rientrato all’Atalanta, per fare spazio all’arrivo in prestito di Celli dalla Ternana.