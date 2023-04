Caligara: "Era l’ora delle responsabilità" Marsura: "Gol importante, felice per la squadra"

Il sorpasso finale è stato prodotto dalle firme di Caligara e Marsura. Grande soddisfazione per entrambi che attendevano da tempo un momento del genere. Nonostante la presenza di Gondo in campo, in quei minuti concitati, a raccogliere quella palla pesante come un macigno e a posizionarla sul dischetto è stato il centrocampista. "Era arrivato il momento di assumermi determinate responsabilità – commenta Caligara nel dopo gara –. Questo era un rigore determinante per il cammino che stiamo facendo. Sono andato sicuro e deciso nel calciare quella palla. Sapevo che sarebbe andata bene. Siamo stati sempre in partita, anche dopo l’episodio del rigore loro. Non abbiamo mai mollato anche quando eravamo in dieci. Volevamo riprenderci quello che avevamo lasciato per strada. Ora tutte le partite che restano devono essere giocate con questo spirito. Dobbiamo essere un gruppo unito e in questa partita l’abbiamo dimostrato. Ogni gara che passa mi sento sempre meglio a livello fisico. Dal momento del gol iniziale incassato siamo ripartiti con la voglia di fare la partita. Poi ci sono stati i nostri gol, il rigore contro, l’espulsione, ma non abbiamo mai mollato. Nonostante le difficoltà ma non è mai mancata la voglia di proporci. Volevamo questa vittoria, la voleva la piazza e siamo riusciti a dargliela". Primo centro in bianconero per Marsura che soltanto dopo pochi minuti dal suo ingresso si è fatto trovare pronto nel capitalizzare un’ottima occasione. Un mancino secco da ottima posizione che non ha lasciato scampo ad Andrenacci e al Brescia. "È stato un gol importante in uno scontro diretto – sostiene l’attaccante –. Sono contento per la squadra, dobbiamo continuare così. Bisognava soltanto vincere. Da quando sono arrivato qui mi trovo bene. Credo di avere ancora margini di miglioramento".

mas.mar.