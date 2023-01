Caligara in forse contro la Spal: è attesa per Proia

La preparazione della squadra al Picchio Village anche ieri mattina è proseguita a porte chiuse. Sabato a Ferrara la formazione guidata da Bucchi proverà a rialzarsi dopo le due battute d’arresto consecutive fatte registrare contro Reggina (0-1) e Ternana (1-0). Il primo pensiero del tecnico dell’Ascoli ora è legato all’urgente arrivo di Proia, soprattutto dopo che anche Caligara probabilmente non riuscirà a scendere in campo contro la Spal a seguito dell’infortunio rimediato a Terni nello scontro di gioco con Diakitè. Su questo fronte sono ore calde quelle che si stanno sviluppando in stretto contatto con il Vicenza, club proprietario del cartellino di Proia. Qui si sta cercando di accelerare le tempistiche per definire gli ultimi dettagli relativi alla partenza del giocatore. Il 27enne romano arriverà in bianconero con la formula del prestito con diritto di riscatto che si tramuterà in obbligo al verificarsi di determinate condizioni. La possibilità di poterlo schierare aiuterà di certo a tamponare momentaneamente la drammatica situazione del reparto mediano dove le soluzioni adoperabili ora sono divenute davvero ridottissime. Tutto definito invece con gli estensi per quanto riguarda il passaggio a titolo definitivo di Buchel alla Spal.

Addirittura sabato l’ormai ex potrebbe subito ritrovarsi a giocare contro l’Ascoli. Esattamente come farebbe Proia sul lato opposto. Continua la trattativa per Marsura del Modena. Nelle prossime ore sono attese novità in merito. È ormai imminente anche la firma dello svincolato Vacca fino alla fine della stagione con opzione per un ulteriore anno. Le condizioni del giocatore però non consentono ancora al tecnico bianconero di poterlo schierare. Probabilmente il 32enne napoletano sarà arruolabile in occasione del match interno contro il Palermo (sabato 28 gennaio alle 14). Chiaramente il suo impiego dovrà essere graduale dopo i vari mesi che lo hanno visto out per il serio infortunio subito al legamento crociato dell’anteriore destro. In vista della prossima sfida in programma nella zona di centrocampo è probabile pensare ad un avvicendamento nel ruolo di play davanti alla difesa. Bucchi qui starebbe pensando di affidarsi a Giovane dal primo minuto. Proprio quest’ultimo è finito nell’elenco dei giocatori diffidati, insieme a Simic, dopo aver incassato a Terni la quarta ammonizione dall’inizio del campionato. L’attuale lista dei nomi in diffida viene completata da Eramo, Gondo e Dionisi.

mas.mar.