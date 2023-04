Canestrelli fiducioso: "In classifica dobbiamo guardare che è dietro"

Il Como si prepara ad ospitare l’Ascoli con lo spirito di chi ha tutte le serie intenzioni di allungare la scia positiva di risultati dopo i due recenti pareggi ottenuti contro Genoa e Bari, entrambi terminati per 2-2. A parlare del momento dei lariani è stato il difensore Simone Canestrelli. Quattro i gol in carriera finora messi a segno in B, di cui 3 proprio al Picchio. "È solo una curiosità statistica – ha commentato -. Due sono arrivati l’anno scorso a Crotone e uno quest’anno nel girone d’andata con il Pisa. Le mie sortite in attacco non sono estemporanee, credo di poter far male sui calci da fermo e sulle palle inattive. A Bari ci sono andato vicino. Contro il Genoa nel primo tempo, pur andando sul 2-0, non avevamo dominato come abbiamo poi fatto al San Nicola. Rammarico per i due punti lasciati, ma guardiamo avanti. In classifica invece guardiamo dietro di noi. Il mister martella molto su questo, non dobbiamo distrarci. Prima pensiamo alla salvezza".