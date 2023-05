Cannonieri, Pohjanpalo raggiunge Lapadula a 17

La bagarre per il titolo di capocannoniere della B si amplia con il prepotente ingresso di Pohjanpalo (Venezia) che nell’ultima gara disputata ha segnato ben 4 gol, raggiungendo quota 17 sigilli personali. Esattamente lo stesso score fatto registrare ad oggi anche da un altro bomber di razza come Lapadula (Cagliari). Il poker del finlandese ha permesso ai lagunari di liquidare il Modena per 5-0, alimentando la corsa della formazione di Vanoli per un piazzamento playoff. È stato proprio il centravanti a trascinare i suoi nell’impressionante serie di 6 vittorie conquistate nelle ultime 7 gare disputate. Un trend che ha permesso ai veneti di abbandonare la lotta salvezza per proiettarsi, invece, in quella che metterà in palio gli ultimi posti playoff. Sul terzo gradino della speciale graduatoria segue Cheddira (Bari) con 16 centri. Subito dietro Brunori (15, Palermo) e Mulattieri (12, Frosinone). Il miglior realizzatore dell’Ascoli resta Gondo con 7 reti.