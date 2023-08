Caos squalifiche Viali costretto a rivedere gli 11

Oltre al danno la beffa. Archiviata la dolorosa sconfitta di Cosenza per 3-0 con i bianconeri che hanno chiuso in otto, l’Ascoli di Viali si prepara a mettersi alle spalle l’esordio per concentrarsi solo su sabato sera quando alle 20.30 i bianconeri saranno sul difficile campo di Modena. Nella sfida del Braglia i gialloblù apriranno ufficialmente il proprio campionato cadetto dopo il rinvio della prima giornata a causa dell’atteso responso sulla situazione legata all’ammissione del Brescia che resta ancora congelata aspettando il Consiglio di Stato previsto a fine mese. Nella preparazione della gara del Braglia il tecnico del Picchio, già tornati in campo con i suoi uomini per lavorare al Picchio Village, purtroppo sarà costretto a ridisegnare quasi tutti i reparti del suo undici titolare dopo le amare vicissitudini che al San Vito-Marulla, come ben sappiamo, hanno visto finire fuorigioco alcuni tasselli importanti. Non ci dovrebbero essere sorprese sulla scelta dell’assetto tattico che resterà il 4-3-2-1. All’interno di questo schieramento l’allenatore dell’Ascoli andrà ad operare alcuni avvicendamenti dettati dalla lista degli squalificati. Proprio nella giornata odierna, tra l’altro, è atteso il responso del Giudice sportivo che deciderà anche l’entità degli stop inflitti ai bianconeri.

In difesa non ci sarà Falasco ad agire lungo la corsia di sinistra. Zona che dovrebbe vedere il rientro dal primo minuto del giovane Haveri. Al centro della difesa a fare coppia con Botteghin potrebbe essere confermato Quaranta. Soprattutto dopo l’ormai imminente cessione di Simic al Maccabi Haifa e la seconda delle due giornate di squalifica che Bellusci dovrà ancora scontare. Assenza pesante a centrocampo, invece, dove il Picchio dovrà rinunciare al suo metronomo Buchel. Qui si aprirà un’autostrada per l’impiego di Kraja nei panni di play basso davanti alla difesa. Ruolo che il giovane arrivato in prestito dall’Atalanta ha già ricoperto nel corso delle prime uscite estive. Caligara, Masini e Giovane saranno in lizza per le altre due maglie in mediana. Sulla trequarti invece, considerando la necessità di utilizzare Mendes come terminale offensivo, si va verso la possibilità di riproporre il duo composto da Rodriguez e Millico. Il portoghese decise il match andato in scena nel campionato scorso e vinto dall’Ascoli per 1-0 in casa dei canarini.

mas.mar.