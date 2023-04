Capitan Dionisi torna a segnare "Ma questo è un giusto risultato"

Volti soddisfatti in casa Ascoli al termine della gara pareggiata contro il Como. Il pareggio su rigore arrivato nel finale di gara da parte dei padroni di casa che ne avevano fallito uno in precedenza rende merito ai lariani che non hanno mai mollato e alla fine il risultato è quello più giusto. Ne è convinto il capitano Federico Dionisi tornato al gol dopo parecchi mesi di astinenza anche lui su calcio di rigore. "Abbiamo preparato bene questa sfida – ha confermato il capitano – anche se abbiamo trovato difficoltà nel primo tempo, ma siamo stati bravi a rimanere in partita. Il pareggio è un risultato giusto, siamo onesti nel dirlo, c’è rammarico perchè con una vittoria avremmo chiuso il discorso salvezza. Serve ancora uno sforzo, c’è da lottare e rimboccarsi le maniche. Ho calciati il rigore con la palla che pesava tantissimo, ma era giusto prendermi la responsabilità. Ora ci riposiamo un po’ poi iniziamo a preparare la gara contro il Pisa e magari festeggiare proprio lunedì la salvezza. In ogni caso ci sarà da lottare fino alla fine, la B non permette di distrarsi, ancora non abbiamo fatto nulla. Il Como ha qualità importanti, ha mostrato giocate di qualità sugli esterni e ci ha messo in difficoltà. Nella ripresa abbiamo trovato le contromisure e siamo andati meglio". Soddisfatto anche il portiere Nicola Leali che ha parato il primo rigore a Cerri ma si è dovuto arrendere sul secondo. "Commentiamo un pareggio giusto – ha ammesso l’estremo difensore bianconero – sono felice per aver contribuito con la mia parata sul primo rigore di Cerri. E’ un peccato non aver vinto, c’è rammarico, avremmo avvicinato la salvezza. Sull’episodio del secondo rigore sono attimi, non è un errore. Noi siamo stati bravi a stare sempre in partita, soprattutto nel primo tempo quando, pur soffrendo, abbiamo tenuto lo 0-0. Nell’intervallo ci siamo confrontati e siamo rientrati in campo con le armi giuste. Prendiamo i lati positivi di questo incontro. Ripartenze non sfruttate? Sono dinamiche che esamineremo per correggerle".

Valerio Rosa