Carica Breda: "Stiamo bene, giochiamocela"

Il Picchio di Breda è già proiettato verso l’anticipo di domani sera che si consumerà all’Unipol Domus di Cagliari. Quella contro gli isolani costituirà una sfida complicata capace di concedere la possibilità di rialzarsi dopo l’amaro ko rimediato in casa contro il Bari nell’ultimo turno disputato. "La squadra sta bene e abbiamo avuto il tempo necessario di recuperare meglio chi aveva disputato tre gare consecutive. Il gruppo sta lavorando con la giusta intensità. Ringrazio i ragazzi che si sono sempre messi a disposizione e continuano a farlo. Vedo l’atteggiamento giusto anche da chi ha trovato meno spazio e questo per un allenatore è la cosa più importante. La rabbia successiva alla gara col Bari dobbiamo trasferirla nella partita col Cagliari. Abbiamo sicuramente fatto cose buone ma, se non abbiamo portato a casa punti, vuol dire che dovevamo fare meglio. L’atteggiamento deve essere quello di chi impara dagli errori e cerca di migliorarsi. Se domini il primo tempo con possesso e intensità, devi creare più situazioni. Mi riferisco all’idea di essere sempre incisivi. Vanno trovate più punizioni, palle inattive, cross, tiri perché più crei e più hai possibilità di segnare. Se avessimo fatto gol prima di finire in inferiorità numerica, sarebbe stata tutt’altra situazione e avremmo potuto gestire il secondo tempo in maniera diversa".

L’episodio chiave è stato indubbiamente l’espulsione di Falasco, un momento difficile da comprendere vista l’esperienza e il tipo di prestazioni a cui un giocatore del genere ci aveva finora abituato. "Se perdi il controllo di certe situazioni è chiaro che c’è un errore – prosegue -, Nicola lo sa e non dobbiamo farlo capitare più. Già ci sono le difficoltà della partita se poi facciamo regali diventa tutto più complicato. La capacità di leggere i momenti e capire quando bisogna spingere o rallentare ci deve essere da parte di tutti". Le attenzioni dei bianconeri sono già focalizzate al confronto con la corazzata allenata da Ranieri. "La gara di Cagliari è un grandissimo banco di prova – conclude –. Vogliamo fare bene e prenderci i punti persi col Bari. Per fare questo servirà una grande partita. In casa sono una squadra molto temibile. Con Ranieri non hanno mai perso, quindi sarà una sfida in cui dovremo sfoderare una grandissima prestazione. Andremo lì con le nostre certezze, sappiamo cosa riusciamo a far bene e siamo consapevoli che queste cose metteranno in difficoltà gli avversari".

mas.mar.