Caserta: "Bene contro il Sassuolo in Coppa Italia"

Il Cosenza ha tutte le serie intenzioni di voler partire col piede giusto davanti al pubblico di casa. I lupi accoglieranno l’Ascoli forti dell’ottima prova offerta in coppa contro il Sassuolo. "La mia squadra ha fatto una grande partita contro una squadra forte – commenta il tecnico Caserta –, la reputo tra le prime 6-7 della serie A. La squadra mi è piaciuta tantissimo, ha avuto sempre grande voglia di recuperare la partita e poi sul 2-2 c’è stata anche quell’occasione di Crespi. Peccato perché potevamo portarla fino alla fine e giocarcela ai calci di rigore". Anche i calabresi dopo l’eliminazione sono proiettati solo ed esclusivamente sul campionato. "Dobbiamo ripartire dalle cose positive – prosegue –. Dobbiamo anche lavorare su alcuni aspetti, come la gestione in inferiorità numerica. Marras ha risposto bene, anche se ancora deve trovare condizione. Voca, invece, ha fatto un gran lavoro soprattutto in fase di non possesso".