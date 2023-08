Caserta pronto con il 4-2-3-1: ecco le scelte

Il Cosenza di Caserta proverà subito a conquistare l’intera posta in palio. Il nuovo tecnico rossoblù punterà sul suo 4-2-3-1 facendo leva sull’estro e la rapidità dei suoi uomini offensivi. Uno degli osservati speciali sarà sicuramente il nuovo arrivato Tutino che proverà a scardinare la retroguardia del Picchio dopo il gol messo subito a segno nel match di Coppa Italia disputato contro il Sassuolo. Nelle ultime sedute di lavoro svolte dai lupi sono stati ancora assenti Florenzi e La Vardera. Entrambi salteranno il debutto in campionato contro l’Ascoli. A loro si aggiungerà il 26enne dal doppio passaporto svizzero-kosovaro Voca, costretto a scontare una giornata di squalifica. A rimpiazzarlo, salvo imprevisti, sarà Praszelik che andrà ad agire sulla trequarti. Potrebbe essere impiegato in quella zona del campo anche l’attaccante esterno destro Marras che nell’ultima settimana ha messo benzina nelle gambe e si candiderà di certo per una maglia da titolare.