Caso Mazzantini, bianconeri multati e inibito Neri

La Procura Federale della Figc ha emesso ieri un comunicato in cui condanna l’Ascoli Calcio ad una sanzione di 2.500 euro sommata ad un mese di inibizione al presidente Carlo Neri e a due mesi di squalifica per Andrea Mazzantini, collaboratore tecnico di mister Cristian Bucchi. Alla base della sanzione, arrivata a conclusione delle indagini della Procura Federale, c’è la posizione irregolare proprio di Andrea Mazzantini che fino all’8 ottobre, secondo la Procura, era tesserato come collaboratore della squadra bianconera svolgendo però il ruolo di preparatore dei portieri, sebbene non fosse in possesso della prescritta abilitazione. Ruolo che Mazzantini avrebbe ricoperto in precedenza anche nella Triestina quando mister Bucchi allenava gli alabardati. Per questo motivo sono arrivate le sanzioni per il club bianconero e per il presidente Neri. Sanzioni che dovranno essere versate alla Figc nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del comunicato.