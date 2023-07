Cassata riparte con lo Spezia, l'ex Picchio lascia Ascoli e sbarca in Serie A

L’ex Picchio Cassata riparte con lo Spezia. I liguri hanno praticamente chiuso per l’arrivo del giocatore dal Genoa. Il 26enne di Sarzana esordì in B con la maglia dell’Ascoli nella stagione 2016-17, quando alla guida del Picchio c’era il tecnico Aglietti. In quel campionato il centrocampista si mise subito in luce con svariate prestazioni di spessore. Chiuse la sua esperienza sotto le cento torri con 36 presenze e una rete: quella messa a segno in trasferta con la Pro Vercelli (1-1) alla sua primissima gara. Ancora oggi il gol siglato al Piola resta la sua unica marcatura in cadetteria. Oltre a lui lo Spezia si prepara ad annunciare anche gli arrivi di Kouda (Picerno), Bandinelli (Empoli) e Moro (Sassuolo). Il Bari invece si è aggiudicato il testa a testa con la Samp per l’attaccante Nasti, attaccante di proprietà del Milan che nell’ultima stagione ha indossato la casacca del Cosenza. Il Palermo infine ha sancito l’acquisto di Insigne con un vincolo contrattuale triennale (giugno 2026).