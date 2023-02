Castori: "Nelle ultime 10 partite siamo secondi"

Lo strabiliante 4-0 rifilato dal Perugia al Brescia ha prepotentemente rilanciato le ambizioni di salvezza della truppa guidata dal condottiero Castori. Sarà lui uno dei grandi ex della sfida di sabato. Esattamente come lo sarà Breda sul fronte opposto. "Era una partita da vincere assolutamente – ha commentato il tecnico – perché ci fa tirare momentaneamente fuori dai bassifondi. Era uno scontro diretto e l’aver vinto ci regala autostima, fiducia e miglioramenti tangibili in classifica. Quando si fa fatica a individuare il migliore, significa che il collettivo è un’orchestra che suona lo spartito giusto e che c’è anche il gruppo fuori dal campo. Merito dei giocatori: tutti e 26. All’inizio abbiamo faticato e io ho pagato con l’esonero, ma alla fine a pagare è sempre la coerenza. Se dimostri quella i ragazzi poi ti seguono. Nelle ultime 10 gare siamo secondi. Questa è la conferma della crescita e del trend che ormai dura da qualche mese e che sta a noi mantenere".