Castori su un pullman in corsa che arranca sulle salite

Il primo pensiero è per la supertifosa Duilia. Cuore ascolano come tanti, persona gentile come poche. E’ stato un piacere salutarsi, talvolta, con un sorriso a tinte bianconere. Parliamo di calcio, senza cadere nel personale nei confronti di nessuno: il primo tempo di ieri è raccapricciante, vergognoso, inquietante e non dovrebbero servire altre situazioni analoghe per capire che strada stia percorrendo l’autista Castori, salito in corsa su un pullman che sembra andare in quinta su una stradina in salita piena di tornanti. Prima di deprimerci e al netto della complicità di Adjapong, regaliamoci un attimo di fùtbol, anche se scandinavo: la giocata di Johnsen che pizzica un lancio di centomila metri e mette di tacco davanti alla porta il compagno è bella cosa anche se tifi Ascoli: qualcuno, in serie B, ha ancora magia negli scarpini.