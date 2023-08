Catanzaro-Ternana si giocherà al Via del Mare di Lecce. In attesa delle decisioni della Commissione criteri infrastrutturali della Figc, relative ai lavori di adeguamento realizzati allo stadio Ceravolo, la Lega B ha confermato che l’incontro tra i giallorossi allenati dall’ex bianconero Vivarini e gli umbri (domenica con avvio alle 20.30) sarà disputato nell’impianto comunale del capoluogo salentino, così come indicato dal Catanzaro in sede di iscrizione all’attuale campionato cadetto. La squadra calabrese alla terza giornata poi proseguirà il cammino affrontando il secondo di due turni casalinghi consecutivi contro lo Spezia. Match previsto per mercoledì 30 nel primo turno infrasettimanale del torneo. Nel frattempo ci sono novità per la Reggina che attende il responso del Consiglio di Stato previsto per martedì 29. Il nuovo proprietario Ilari ha deciso di vendere le quote societarie ad "investitori condivisi con le istituzioni cittadine".