C’è da sfatare il tabù Frosinone L’Ascoli prova il colpo allo Stirpe

Sfatare il tabù Frosinone, l’Ascoli ci riprova. Lo Stirpe da alcuni anni continua a restare un vero incubo per i bianconeri, finiti per prenderle anche nei momenti in cui la squadra sembrava esprimersi nelle migliori condizioni. Nel cercare di assestare l’impresa in grado di dare lo slancio propulsivo per la conquista della salvezza, però Breda potrà contare su due aspetti sui quali il Picchio potrà provare a farsi forte. In primis il ritrovato feeling con il gol che alcuni elementi del reparto offensivo sono tornati a mostrare. In primis il ritorno al gol di Forte, arrivato sotto le cento torri non nelle migliori condizioni e adesso capace di mostrarsi in grado di tornare ad assestare quei colpi letali per ogni tipo di avversario. Vederlo mantenere una certa media realizzativa sarebbe davvero importante in questa volata finale di 7 gare che dividerà il Picchio dall’epilogo del campionato. Il secondo fattore da sfruttare sarà la fame di gol di un rapace d’eccezione come Dionisi che ha voglia, una volta per tutte, di spezzare quel terribile digiuno che va avanti da ottobre. E magari farlo in uno stadio per lui particolarmente speciale. Esattamente dalla gara di Venezia che lo vide trafiggere con estremo cinismo il portiere Joronen dopo la splendida sponda aerea di Mendes.

Anche il portoghese potrebbe ritagliarsi uno spazio importante in questa calda fase della stagione. Il poker rifilato al Brescia ha permesso di risollevare una media realizzativa (34 gol in 31 partite) spesso sembrata preoccupante nel corso delle settimane passate. Stavolta però ci sarà bisogno di qualcosa in più considerando che davanti ci sarà la seconda miglior retroguardia del torneo con appena 20 reti subite. Massima attenzione dietro dove il tecnico dell’Ascoli dovrà riuscire, nonostante le defezioni, a mettere in campo un pacchetto arretrato solido e super concentrato. I numeri legati ai precedenti chiaramente sono tutti dalla parte del Frosinone con ben 6 vittorie in 9 sfide complessivamente andate in scena.

Gli ultimi cinquei sono stati drammatici con ko amari. L’unica impresa esaltante resta quella del 5 gennaio 2010 quando il Picchio guidato da Pillon fece i ciociari letteralmente a pezzi. Un festival del gol al quale parteciparono Bernacci, Antenucci (entrambi autori di doppiette) e Sommese. Due infine i pareggi strappati dai bianconeri: 1-1 nel campionato 2010-11 e il pirotecnico 3-3 dell’annata 2007-08. Data la possibilità di scendere in campo il giorno di Pasquetta si preannuncia un numero importante di tifosi bianconeri al seguito. Il clima sarà decisamente infernale considerando tutto il restante stadio giallazzurro. La massima serie si avvicina ogni turno che passa. Il compito dell’Ascoli sarà di rallentare questa corsa e magari scavallare quella quota 40 punti in classifica.

Massimiliano Mariotti