C’è l’Aquila, Lauro carica la Samb: "Dobbiamo sfruttare i nostri tifosi"

"Mi aspetto una bella partita, giocheremo contro una squadra importante, che gioca bene, sarà sicuramente una gara bella davanti a un gran pubblico". Così il tecnico Maurizio Lauro, ieri, al termine della rifinitura, ha presentato il match odierno che attende la Samb. Certo, non potrà che essere una bella partita. Di sicuro molto attesa, un confronto diretto fra due squadre che hanno l’ambizione di vincere il campionato. La Samb è capolista ma dovrà sapersi tenere stretto il primo posto e magari tentare l’allungo. L’Aquila al momento si trova quarta in classifica insieme all’Avezzano, a 5 punti. "L’Aquila – ha proseguito Lauro – è una delle squadre con maggior qualità che abbiamo affrontato quest’anno. Mi aspetto un match complicato, difficile. Dovremo essere bravi noi a fare una grande prestazione come abbiamo già fatto altre volte, soprattutto in casa, e indirizzare la gara dalla nostra parte". Gli abruzzesi, da quando è arrivato Roberto Cappellacci in panchina hanno raccolto sette punti in tre gare. "L’Aquila – ha detto ancora Lauro – qualche punto l’ha lasciato per strada, ma ora ha trovato il ritmo. Noi abbiamo fatto il nostro percorso e dovremo essere bravi a continuare a macinare punti anche in questa occasione".

Un’occasione che se la Samb saprà cogliere potrebbe anche voler dire allungare ancora le distanze, soprattutto in vista del prossimo confronto diretto. Dopo L’Aquila, infatti, la Samb affronterà la trasferta di Campobasso. Ma Lauro e i suoi sono abituati a guardare ad un impegno alla volta. Quindi, oggi, testa solo ed esclusivamente a L’Aquila. Al Riviera si attende il pubblico delle grandi occasioni. Almeno 500 i tifosi abruzzesi che seguiranno la propria squadra. Con il pubblico di casa si dovrebbero toccare i 6mila spettatori. "I tifosi – ha detto il mister della Samb – devono essere un’arma da sfruttare. Dobbiamo essere bravi noi a trascinarli in campi e farci trascinare dagli spalti, rappresentano una carica importante". Lauro, a causa della squalifica rimediata a Chieti, dovrà seguire la squadra dalla tribuna. In panchina, al suo posto, il vice Marco Mancinelli. La Samb dovrà fare a meno degli squalificati Sirri e Barberini e degli infortunati Paolini, Chiatante e Thiaw. Tra i convocati il difensore della Juniores, il 2006 Alessandro Fabrizi. "Simone (Paolini, ndr) – ha spiegato proprio Lauro – si è fermato nuovamente. I giocatori che scenderanno in campo risponderanno bene e presente".

A questo punto Lauro non potrà fare altro che affidarsi al 4-2-3-1 con Pezzola in difesa al posto del capitano Sirri (la fascia stavolta la indosserà Arrigoni), Scimia a centrocampo insieme ad Arrigoni e Cardoni, Alessandro e Battista a supporto di Tomassini. A dirigere l’incontro sarà Andrea Recupero di Lecce. Ricordiamo che in occasione di questa gara, sarà modificata la viabilità in viale dello sport. I tifosi ospiti potranno accedere solo da sud, i locali solo da nord.

