C’è l’esame Reggio Emilia per la Videx Yuasa

Sarà un appuntamento decisamente importante quello che attende la Videx Yuasa domani alle ore 18 in un PalaGrotta che si prospetta caldo e pronto a sostenere i propri ragazzi. La squadra di coach Massimiliano Ortenzi infatti se la vedrà contro la Conad ReggioEmilia, formazione che attualmente segue in classifica proprio i grottesi. Decimo posto per Grotta, due soli punti di vantaggio nei confronti della squadra emiliana che è reduce dal ko con Prata di Pordenone e arriverà a Palasport con una grandissima voglia di rivincita. I precedenti totali tra le due squadre sono cinque, solo uno vinto da Reggio nel 2016 per 3-0 in casa dei gialloblù: fu proprio quello il primissimo incontro tra le formazioni. Un solo ex di turno in campo per Grotta, proprio il palleggiatore Manuele Marchiani che a Reggio Emilia ha giocato nel 20152016, stagione sotto la guida dell’attuale coach reggiano Luca Cantagalli uno che non ha affatto bisogno di grandi presentazioni, avendo fatto parte da protagonista assoluto della generazione dei fenomeni azzurri degli ano ‘90. Attenzione perché Reggio Emilia è una società di grande tradizione non solo passata ma anche recente visto che lo scorso anno si sono imposti sia in campionato che in Coppa Italia anche se in estate la società ha deciso di ripartire con un ciclo completamente nuovo rinunciando a disputare la Superlega. Un ciclo aperto ripartendo da uno dei trascinatori dello scorso anno come l’opposto Diego Cantagalli, affiancato dal fratello Marco in seconda linea. Entrambi anno il dna del volley ereditato appunto da papà e coach Luca.

Dalla Superlega invece l’innesto in cabina di regia che porta il nome di Lorenzo Sperotto, arrivato dopo due stagioni a Trento oltre ai centrali Nicolò Volpe e allo schiacciatore Matteo Meschiari, al fianco dei due acquisti internazionali rappresentati dal brasiliano Luiz Felipe Perotto in posto quattro e dal centrale polaccoAleksander Maziarz. Insomma una squadra giovane ma che sta crescendo bene e che è assai pericolosa se gli viene concesso di prendere ritmo ed entusiasmo. Serve spingere e mettere pressione fin dall’inizio dai nove metri e lottare palla su palla: la Videx Yuasa sa come si va, serve rimanere attaccati alla gara in ogni momento, anche in quelli in cui ci sarà inevitabilmente da soffrire. Una sfida diretta che rappresenta un crocevia importante e nella quale servirà la spinta dell’intero Palas di Grottazzolina sempre pronto a trascinare i ragazzi in ogni gara casalinga.

Roberto Cruciani