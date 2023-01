C’è subito Proia, Bucchi: "Reparti completi"

L’Ascoli torna a casa. Smaltito il doppio turno in trasferta, i bianconeri sono pronti per tornare a giocare sotto gli occhi dei propri tifosi. Lo schieramento che Bucchi si prepara a mandare in campo potrebbe subito vedere l’impiego dei nuovi arrivati Proia e Forte. "Finalmente torniamo a giocare in casa – commenta il tecnico alla vigilia –. Sono sicuro che il nostro stadio domani sarà pieno, bollente. Sappiamo quanto siano importanti i nostri tifosi, ci spingono, ci danno carica e sono sicuro che in questo girone di ritorno faremo grandi cose con un connubio importante tra tifosi, società e squadra. Proia e Forte sono due giocatori fortemente voluti, hanno le qualità tecniche e morali per stare bene in questo gruppo e in questa società. Sono due ragazzi hanno il veleno dentro, lo stesso che abbiamo anche noi. Le loro qualità tecniche vanno a completare i nostri reparti. Per Forte parla il curriculum, ho avuto il piacere di lavorare con lui a Perugia. È un uomo d’area, un finalizzatore, ma anche un grande combattente. Non molla mai. Per Proia sono i numeri ad identificare le sue qualità. Parliamo di un centrocampista di inserimento che ha nella fase realizzativa la sua peculiarità. Anche questa è una caratteristica di cui avevamo bisogno. Abbiamo completato i reparti con due pedine per noi molto importanti".

Il pareggio portato via dal Mazza e la visita in settimana del patron Pulcinelli hanno riportato entusiasmo all’interno del gruppo. "La vicinanza è sempre importante – prosegue –, il patron ci trasmette energia, dimostrandoci quanto sia affezionato all’Ascoli. La visita è stata l’occasione per conoscere i nuovi e per rivedere negli occhi tutti coloro che conosceva già e che magari avevano solo bisogno di una pacca sulle spalle o di un piccolo incoraggiamento. Lo ha fatto nel migliore dei modi. La prestazione di Ferrara ci ha ridato un pizzico di serenità, abbiamo ritrovato nella qualità del gioco e nello spirito le nostre prestazioni e questo è stato sicuramente un piccolo passo".

mas.mar.