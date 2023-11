C’è tempo per crescere anche dal punto di vista tattico

La cura Castori funziona e su questo non c’erano dubbi. Su un campo complicato come Reggio Emilia, l’Ascoli è riuscito a scrollarsi di dosso i malumori delle ultime settimane con una prestazione generosa e convincente. In campo i bianconeri sono tornati a correre e combattere con grande intensità, senza mai risparmiarsi. E quel pallone mancato da due passi da Bayeye in pieno recupero finale testimonia proprio quanto il Picchio ci abbia creduto fino alla fine, nonostante la stanchezza. La squadra nel corso del confronto ha saputo compattarsi nei momenti di difficoltà per poi farsi trovare a ripartire di slancio nelle occasioni concesse dalla Reggiana. Ora ci sarà tempo e modo per crescere anche dal punto di vista tattico, magari recuperando qualche elemento utile. Un plauso va però anche agli ottocento tifosi presenti.