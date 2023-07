Ceccaroni e Borini presentano il Palermo e la Sampdoria

Il Palermo ha presentato ufficialmente Ceccaroni. Il nuovo difensore rosanero andrà a rinforzare il pacchetto arretrato messo a disposizione del tecnico Corini. "Con il mister abbiamo parlato – commenta il giocatore –, ci siamo messi subito a lavorare. Pian piano ci conosceremo, ma le sensazioni sono positive. Brunori in B sposta gli equilibri, siamo contenti che sia il nostro capitano, è un giocatore di livello alto. Ho visto tante partite del Palermo da casa, lo stadio pieno fa impressione. Non vedo l’ora di giocare una partita col Barbera pieno. Spero che la campagna abbonamenti continui così". Alla Samp invece è stato Borini a presentarsi alla piazza: "Questo è uno dei club storici italiani, che viene a ruota delle big abituate a vincere. Mi ritengo quasi più inglese che italiano e quindi i miei paragoni sono con quel calcio. La Samp per me è simile ad un Leeds, ad un West Ham, o un Newcastle, squadre storiche che hanno vinto in passato e che, prima o poi, ci riusciranno, di nuovo".