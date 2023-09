Centobuchi e Porto Sant’Elpidio danno vita a una gara spettacolare

Torna a pieno regime il programma del calcio dilettantistico, dopo il ritorno in campo da una settimana di Eccellenza e Promozione, quello appena andato in scena è stato un sabato ricchissimo con tutte le gare di Prima e Seconda Categoria andate in scena. Tantissime le gare da raccontare appunto tra quelle andate in scena mentre oggi sarà protagonista l’Eccellenza con l’intero programma della seconda giornata. Partiamo dalla Promozione che ha visto il successo del Monticelli sulla Vigor Castelfidardo grazie alle reti messe a segno da Cappelletti e Petrucci; disco rosso per l’Elpidiense Cascinare che cade in casa della corazzata Matelica (gol di Jachetta e Iori) mentre il Trodica espugna il campo di Appignano con la rete di Bonvini. Netto successo del Casette Verdini sul Corridonia: a segno Telloni, Ulivello, Mandolesi e Rango mentre per il resto tutti pareggi. A reti inviolate la Sangiorgese contro la Cluentina e la Palmense contro il Potenza Picena. Il Rapagnano sfiora il colpaccio in casa dell’Aurora Treia ma al vantaggio di Marcoaldi risponde Buschittari. Infine 2-2 tra Atletico Centobuchi e Porto Sant’Elpidio: in gol Cialini e Zadro per i locali, Francesco Del Moro e Santori per gli ospiti. Oggi in Eccellenza occhi puntati sulla sfida tra Atletico Azzurra Colli e Urbino ma anche al derby della calzatura tra Montegranaro e Monturano con l’Osimana di scena invece a Montegiorgio.

Eccellenza. In campo oggi Atletico Azzurra Colli-Urbino, Civitanovese-Chiesanuova, Ksport Montecchio-Jesina, Montegiorgio-Osimana, Montegranaro-Monturano, Sangiustese-Montefano, Tolentino-Castelfidardo, Urbania-Maceratese

Promozione B. Monticelli-Vigor Castelfidardo 2-1, Matelica-Elpidiense Cascinare 2-0, Sangiorgese-Cluentina 0-0, Appignanese-Trodica 0-1, Atletico Centobuchi-Porto Sant’Elpidio 2-2, Aurora Treia-Rapagnano 1-1, Casette Verdini-Corridonia 4-1, Palmense-Potenza Picena 0-0

Prima Categoria. Girone C: Pinturetta-San Claudio 0-3. Girone D: Azzurra Sbt-Real Elpidiense 2-0, Afc Fermo-Castel di Lama 1-2, Castoranese-Piceno United 2-1, Centobuchi-Futura 96 0-0, Comunanza-Piane Mg 2-2, Cuprense-Offida 3-0, Real Montalto-Grottmmare 2-3, Montottone-Real Virtus Pagliare sospesa

Seconda Categoria. Girone E: Real Porto-Casette D’Ete 0-0. Girone G: Monte San Pietrangeli-Recreativo Pse 0-0, Usa Fermo-Valtesino 2-2, Vis Faleria-PonzioGiberto 3-3, Grottazzolina-Tirassegno 1-1, Ripatransone-Petritoli 1-5, Gmd Grttammare-Campofilone 0-0, Montefiore-Mandolesi 2-1, Pedaso-Invictus 3-2. Girone H: Acquasanta-Jrvs Ascoli 2-1, Agraria Club-Croce Casale 0-1, Santa Maria Truentina-Piazza Immacolata 2-0, Acquaviva Calcio-Atletico Porchia 1-1, Audax Pagliare-Olimpia Spinetoli 1-1, Forcese-Castignano 1-0, Vigor Folignano-Maltignano 1-0, Venarotta-Monteprandone 1-0