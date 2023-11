Certezze da recuperare. Ma ci saranno passi in avanti

No, Castori non ha ancora ribaltato l’Ascoli come il suo entusiasmo, il suo ritmo della voce, la sua voglia di infiammare il Piceno, avrebbero fatto intendere da subito. Il perché è abbastanza scontato: questa è una squadra che ha delle certezze che deve recuperare (la condizione di Botteghin, uno stile di gioco più combattivo, qualche soluzione offensiva diversa) oltre a doversi scrollare di dosso una scimmia che per dileguarsi ha bisogno di risultati ed affetto, come quello degli ottocento al Mapei. Quel tiraccio di Bayeye, avesse avuto fortuna o esecuzione migliore, sarebbe stato come il barattolo di spinaci di Braccio di Ferro. E, allora, appuntamento in Laguna, sicuri che vedremo uno (o più) passi in avanti. Magari con una maglia total white, visto che i lagunari ce l’hanno nera. Quella celeste, per favore, no…