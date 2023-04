Che festa con i bambini al Del Duca

L’immenso calore dei piccoli tifosi del Picchio di Colli del Tronto. Ieri mattina l’Ascoli ha ospitato allo stadio Del Duca un centinaio di alunni della scuola primaria del comune della Vallata. Le classi terze e quinte dell’istituto scolastico hanno avuto la possibilità di fare un tour all’interno del massimo impianto sportivo cittadino, vivendo così tutta la magia e le stesse emozioni solitamente provate dai calciatori. Gli alunni si sono potuti sedere nei posti dello spogliatoio occupati il giorno della gara dai propri beniamini e poi hanno potuto raggiungere il terreno di gara percorrendo il tunnel che conduce al campo. Accompagnati dal sindaco Andrea Cardilli, dal consigliere Luca Morganti e dalle insegnanti, gli studenti hanno preso posto in tribuna centrale dove ad accoglierli c’era la mascotte Picus nonché i calciatori Gondo, Eramo, Buchel, Palazzino e il capitano Dionisi. Pioggia di domande e curiosità rivolte proprio ai bianconeri. A seguire i calciatori hanno regalato a ciascuno penne e quaderni dell’Ascoli per i classici autografi di rito. Donati anche i tagliandi convertibili in biglietti omaggio allo store ufficiale per assistere alla prossima partita interna di campionato col Sudtirol, sfida in programma sabato 15 aprile alle ore 14. "Mamma mia che emozioni abbiamo vissuto oggi, ha esclamato una bambina prima di andare via dallo stadio – si legge nella nota ufficiale del club –. È l’immagine simbolo della giornata. La fotografia di un entusiasmo e di una meraviglia infiniti per tutto quello che è l’Ascoli Calcio".