Che festa per la squadra ad Acquasanta

Duecento bambini festanti ieri mattina hanno potuto abbracciare i propri beniamini nel corso dell’ultimo incontro del progetto scuole e territorio dell’Ascoli. Squadra e staff si sono ritrovati al Picchio Village per poi raggiungere, a bordo del pullman ufficiale, la scuola primaria e dell’infanzia della frazione Centrale di Acquasanta. Un vero boato ha accolto l’ingresso dei calciatori. Presenti per l’occasione l’assessore allo sport Alessandro Cortellesi, il dirigente scolastico Sergio Spurio e la responsabile dell’ufficio comunicazione del club Valeria Lolli. "Con vero piacere accogliamo la squadra dell’Ascoli al gran completo – commenta il preside –. Vi ringraziamo per essere qui in un territorio che ha dovuto affrontare tante difficoltà dopo il terremoto. Vi invitiamo a farci visita anche nella prossima stagione nei plessi di Venarotta e Roccafluvione". Dopo lo scambio di gagliardetti è stata donata una maglia speciale bianconera con la scritta Acquasanta. A seguire sono stati i bambini ad essere i veri protagonisti rivolgendo domande e curiosità ai calciatori.