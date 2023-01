Che giornata triste per il calcio Addio Giannattasio, vice Castagner

Nel giorno della triste scomparsa di Gianluca Vialli, il calcio piange anche la perdita di un calciatore e un tecnico magari meno conosciuto ma che ha sicuramente fatto parte della storia dell’Ascoli. Con un post su Facebook è stato proprio l’ex allenatore bianconero Ilario Castagner, tecnico del Picchio nella stagione 1986-87 ad annunciare la tristissima notizia. "Oggi il mio cuore piange per la scomparsa di Diego Giannattasio – ha scritto Castagner – mio insostituibile e valido collaboratore, amico sincero e fidato e soprattutto grande uomo, onesto e generoso. Diego è stato tra le più belle persone che ho incontrato nella mia lunga carriera sportiva e l’amicizia che ci ha legato é andata ben oltre i traguardi e i successi che abbiamo raggiunto assieme. Il mio abbraccio riconoscente vada ai suoi figli e a tutti coloro che gli hanno voluto bene". Giannattasio ex bandiera del Matera Calcio, è stato il vice di Castagner qui ad Ascoli in quella storica stagione che portò i bianconeri a vincere la Mitropa Cup. Era l’Ascoli di Pazzagli, di Iachini, di Barbuti di Bonomi, di Dell’Oglio e Giovannelli. Sotto al post di Mister Castagner, la figlia Georgia ha scritto i ringraziamenti della famiglia "Grazie per le sue parole Mister. Papà aveva una stima per lei illimitata". I funerali di Mister Giannattasio si svolgeranno a Matera, questo pomeriggio alle ore 15 nella Parrocchia di San Pio X. Alla moglie Marina, ai figli Georgia, Marina e Luca e all’adorato nipotino Tito giungano le condoglianze del Carlino.

I funerali di Luca Vialli invece si terranno a Londa in forma strettamente privata, ma impossibile non ricordare qui ad Ascoli le tante sfide con il fortissimo attaccante della Sampdoria legata alla storia bianconera da quell’indimenticabile tecnico che è stato Vujadin Boskov. Da calciatore ha affrontato l’Ascoli ben 13 volte di cui 11 nel campionato di Serie A e 2 in Coppa Italia. Nelle 13 occasioni di cui 7 al ’Del Duca’, Vialli andò 5 volte in gol. Proprio nella stagione 1986-1987 con Ilario Castagner e Diego Giannattasio in panchina, la Samp di Vialli si impose entrambe le volte per 1-0. L’ultima volta che i tifosi dell’Ascoli hanno potuto veder giocare Vialli contro la propria squadra del cuore, al ’Del Duca’, è stato oltre trent’anni fa, il 23 febbraio 1992. La gara fu decisa da un gol di Silas e in campo c’era anche Pietro Zaini: "Ho avuto l’onore di giocarci contro – ha scritto l’attuale responsabile del settore giovanile del Monticelli Calcio – E ho avuto anche la sua maglia, lui che era gelosissimo e le dava poco volentieri agli avversari. Un calciatore immenso, ma soprattutto una persona con uno spessore umano importante. Ciao Luca".

Valerio Rosa