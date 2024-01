Che occasione in arrivo. Può cambiare la stagione

Il momento giusto per fare lo scatto che serviva. L’Ascoli ha dimostrato a tutti quanta voglia c’è di salvarsi, nonostante ogni genere di avversità incontrata. Episodi sfavorevoli e direzioni arbitrali comprese. Al di là delle belle prestazioni e della crescita avuta dall’arrivo di Castori, il Picchio aveva vitale bisogno di ritrovare continuità e vittorie. La gara di Como ha permesso di ottenere questo. I 6 punti nelle recenti 4 partite permette di cambiare passo. E ora domenica prossima al Del Duca contro il Sudtirol i bianconeri avranno anche l’imperdibile occasione di tirarsi fuori dalla zona che scotta, affossando proprio gli altoatesini che in classifica precedono di 2 punti. Continua il periodo d’oro del portoghese Mendes, ma il match del Sinigaglia ha dimostrato quanto in difesa non si possa più fare a meno di Bellusci e Botteghin.