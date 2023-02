Ciampelli: "Ci sono questi momenti Bisogna lavorare e dare ancora di più"

Il Porto d’Ascoli ha ripreso gli allenamenti in vista della gara contro il Fano che verrà disputata al ‘Mancini’ sabato. Il tecnico Davide Ciampelli torna sulla sconfitta casalinga con il Termoli: "Il Termoli è una squadra organizzata, ha concesso pochissimo a tutte le formazioni che ha affrontato. Noi nella ripresa abbiamo creato, ma in maniera disordinata, però non è stata assolutamente una questione tattica, pur riconoscendo i loro meriti, ma posso dire che per quello che esprime in campo merita più della classifica che ha". Ciampelli sprona poi i suoi a ritrovare lo spirito che li contraddistingue in vista di una settimana pesante dove verrà disputata anche la gara di recupero con la Vastese: "Dobbiamo fare meglio, dobbiamo recuperare i giocatori acciaccati e rimettere il nostro atteggiamento, il nostro spirito e il nostro entusiasmo davanti a tutto, che ultimamente ci è mancato. Noi sappiamo di essere diversi e non lo siamo stati contro il Termoli come contro il Roma city. Durante questa settimana lavoreremo come dobbiamo fare e come abbiamo sempre fatto, cioè cercando di fare le cose fatte bene e sapendo che quando arriva la partita serve qualcosa di diverso. Sono momenti che durante una stagione ci possono stare, l’importante è esserne coscienti, capire che in questo campionato, soprattutto nel girone di ritorno, serve altro. Non è questione di assenze, anche se quella di Spagna pesa".