Ciampelli: "Dobbiamo proseguire nel nostro percorso di crescita"

Il Porto d’Ascoli riprende la settimana tipo in vista della gara interna contro il Chieti in programma il 2 aprile alle 15 allo stadio ‘Riviera delle Palme’. I Ciampelli boys hanno comunque svolto allenamenti regolari anche durante la scorsa settimana, nonostante la pausa, e si sono allenati regolarmente dal martedì al sabato, riposando poi per due giorni. "La gara contro il Cynthia, indipendentemente da risultato, è stata molto bella, giocata da entrambe le squadre con ritmo, intensità e qualità tecnica. Il risultato ovviamente ci amareggia, anche se posso rimproverare poco ai miei, perché hanno fatto quello che dovevano fare. Salviamo la prestazione, anche se il risultato ovviamente è negativo, perché comunque i miei ragazzi hanno fatto quello che ho chiesto, contro una squadra forte, fisica, con giocatori di serie superiore , partita con l’intenzione di vincere il campionato. Abbiamo commesso un errore sull’episodio che ha deciso la partita, ma per il resto la mia squadra ha disputato una partita di grande spessore". I playoff sono a quattro lunghezze: "Noi dobbiamo continuare a crescere per fare bene in questa stagione conquistando la salvezza, abbiamo un percorso da completare e dobbiamo farlo nel miglior modo possibile". Il segretario Sandro Marucci è stato squalificato al 4 aprile per "proteste nei confronti dell’arbitro, allontanato. sanzione così determinata in considerazione della sosta del campionato per il Torneo di Viareggio".