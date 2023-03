Ciampelli: "Gara difficile". Izzotti: "Buon punto"

L’allenatore del Porto d’Ascoli Davide Ciampelli: "Questa era una partita che sapevamo rappresentare tutte le difficoltà da un punto di vista tecnico, perché il Montegiorgio è una squadra molto fisica, brava a non far giocare, e vedendo anche le gare che sono state giocate ultimamente con mister Izzotti in panchina ci aspettavamo questo atteggiamento. Un mese e mezzo fa una partita come questa con Termoli e Roma city le abbiamo perse, ora invece no e questo significa che c’è stato un percorso di crescita". Il tecnico del Montegiorgio Domenico Izzotti: "Un pareggio importante, perché affrontavamo una squadra che nelle ultime due partite casalinghe ha battuto sia il Matese che la Vigor Senigallia. Sapevamo di affrontare una compagine molto forte, organizzata, e lo ha dimostrato in campo. Hanno avuto più palle gol di noi e lo ammetto, mentre noi siamo stati poco cinici a ripartire quando dovevamo farlo, e su questo dobbiamo riflettere e lavorarci".