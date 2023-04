Ciampelli: le assenze pesano, dobbiamo stringere i denti

Il Porto d’Ascoli sale sull’autobus diretto a Notaresco per affrontare la compagine locale nell’infrasettimanale pre pasquale. Il tecnico Davide Ciampelli torna sul pareggio con il Chieti: "Quando mancano sei partite alla fine della stagione purtroppo ci stanno momenti di nervosismo, perché la posta in palio era alta sia per noi che per loro. Si è capito subito che si stava andando nella direzione sbagliata, e infatti nella ripresa l’atteggiamento di tutti è stato diverso. In questo momento i punti pesano tantissimo per tutti, la classifica dice che quest’anno la quota salvezza del girone F di serie D è una delle più alte di tutta la categoria e giustamente le squadre che cercano di fare punti per il mantenimento della categoria ci sta che abbiano un certo tipo di atteggiamento".

Il mister presenta poi la sfida con gli abruzzesi: "Rientrano dalla squalifica Pasqualini e Pietropaolo, Spagna speriamo abbia smaltito il problema, perdiamo però Passalacqua per somma di ammonizioni. Noi rispetto alle altre squadre, quando abbiamo qualche problema di assenza ci tocca, dobbiamo stringere i denti e trarne il massimo. Contro il Chieti è stato fatto e c’è solamente da fare i complimenti ai ragazzi. Notaresco è un campo già difficile di suo, dove io non ho mai vinto, anzi ho perso l’anno scorso una gara determinata da episodi a noi sfavorevoli, è un ambiente che ci aspetterà per fare punti, e anche noi cerchiamo quelli che ci servono per la matematica salvezza". Il Chieti lo scorso anno ha inflitto due sconfitte in piena zona Cesarini e quest’anno il Porto d’Ascoli ha riportato due punti dalle due sfide, così come l’andata con il Notaresco l’ha vista trionfare: "Noi le cose ce le ricordiamo tutte, poi vedremo se saremo bravi a cercare di invertire la rotta anche in questa partita".

Lara Facchini