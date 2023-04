Cinque match point per la salvezza All’Ascoli adesso basta una vittoria

Cinque match ball in un mese per chiuderla. Il primo a Como. Questo finale di stagione dell’Ascoli potrebbe essere sul velluto dopo il prezioso successo strappato con le unghie al Sudtirol nell’ultimo match vinto in casa per 1-0, grazie al rigore decisivo di Gondo. I tre punti conquistati, oltre a consentire di raggiungere quota 42 e portarsi quindi a più 5 dai playout, ha messo Breda e i suoi uomini in una posizione ideale per poter eventualmente fare due conti nei residui appuntamenti calendarizzati da qui al 19 maggio. Certo, vincere a Como sabato prossimo (avvio alle 14) chiuderebbe definitivamente la pratica. E giocare una sfida del genere con la testa libera costituirà un bel vantaggio per i bianconeri. Lo scatto fondamentale verso il traguardo è stato fatto e ora negli ultimi cento metri l’Ascoli avrà salda tra le mani la possibilità di gestire il divario a favore accumulato. Guai però a ripetere le incomprensibili prestazioni messe in campo contro Bari, Cagliari e Frosinone. Incontri in cui grinta e determinazione erano durate appena un tempo di gioco. Tornare in campo con lo stesso atteggiamento sfornato contro gli altoatesini sarà la chiave di volta di questo finale. Qui ora dovranno essere bravi tecnico, staff e gli elementi più esperti dello spogliatoio nel mantenere alta la guardia di tutto il gruppo. Tirare i remi in barca prima del dovuto potrebbe diventare estremamente pericoloso, dato che sotto qualcuno sta già imbarcando acqua e ogni singola occasione diventerà la partita della vita.

Al Sinigaglia, va detto, il Picchio avrà dalla sua una bella chance. Quello che il Picchio troverà di fronte sarà un avversario da non sottovalutare in alcun modo. Il reparto offensivo dei lariani e i nomi presenti in organico dall’inizio stagione avevano fatto pensare ad un ruolo di spicco nei piani alti della classifica. Anche i biancazzurri però, cammin facendo, si sono ritrovati alle prese con qualche problemino non preventivato, ma proprio nell’ultimo mese il reparto offensivo della formazione guidata da Longo è riuscito a mettere a segno ben 8 gol in 4 partite, rifilandone 2 anche a Parma, Genoa e Bari. Ecco quindi che la retroguardia del Picchio dovrà tornare a fornire una prova di solidità e compattezza come quella fatta registrare con il Sudtirol. Facile pensare che sarà questo il tema dell’incontro. Davanti invece i bianconeri potranno rendersi pericolosi al cospetto di una difesa che, in più di una circostanza, si è dimostrata tutt’altro che impenetrabile. Un terreno fertile per Dionisi, Gondo, Mendes e gli altri incursori. Peccato purtroppo non poter contare su Forte che oggi sarà fermato un turno dal Giudice sportivo dopo aver incassato la quinta ammonizione stagionale. Chi lo sostituirà, quasi sicuramente l’ivoriano, ha già dimostrato di essere pronto.

Massimiliano Mariotti