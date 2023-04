Cittadella, la rabbia di Marchetti dopo il ko col Genoa

Continua il momento nero del Cittadella. Nell’ultimo turno di campionato i veneti hanno perso un’altra posizione di classifica finendo risucchiati nel cuore dei due piazzamenti playout. Ad approfittarne per tirarsi fuori dall’accesa lotta in zona rossa è stato il Cosenza dopo tanti mesi di sofferenza. A commentare il delicatissimo momento dei granata è stato il direttore generale Marchetti, fermato un turno dal Giudice sportivo. "A Genova il Cittadella ha fatto quello che doveva fare contro una squadra forte – ha dichiarato –. Quando però ti mettono nelle condizioni di non poter nemmeno alzare la testa diventa difficile. L’espulsione ha cambiato la partita. Faccio da vent’anni il direttore sportivo a Cittadella e appena apri bocca ti buttano fuori. Quando vedo il Cittadella bastonato non sto zitto. Mi sto giocando il futuro di questa società e ora gli errori pesano molto. Non posso stare calmo quando so benissimo che giocando in dieci contro il Genoa serviva un miracolo".