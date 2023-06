Cittadella, Marchetti: "Cominciamo a disegnare il futuro"

Raggiunta la salvezza il Cittadella pianifica già la prossima stagione. A parlare del futuro dei venti è stato il direttore generale Stefano Marchetti. "Piano piano devo cominciare a disegnare la squadra del futuro – ha commentato –, sto quindi cercando di ragionare su determinati profili. Mi sto muovendo perché quello che si può fare lo faccio, ma non dipende soltanto da me. Per intavolare e concludere le cose ci sono diversi soggetti, le squadre, i calciatori, gli agenti. L’importante è arrivare all’inizio del campionato con una squadra attrezzata. Sicuramente voglio cambiare. E vedrò quanto potrò muovermi da quello che dirà il mercato". Stefano Bandecchi, patron della Ternana, dopo la vittoria alle elezioni e la nomina a sindaco della città sarà chiamato a cedere il club. Il presidente delle Fere ha voluto rassicurare la piazza: "Ai ternani dico di non preoccuparsi né a livello di città né a livello calcistico. La prossima settimana la squadra sarà regolarmente iscritta al campionato e comunque vada la Ternana giocherà al Liberati".