Cittadella scatenato negli acquisti del mercato invernale

Cittadella scatenato. Il club veneto vuole assolutamente invertire il trend fatto registrare nel girone d’andata. Oggi la classifica vede i veneti sgomitare nel pieno della lotta per non retrocedere, ma per evitare tale scenario i vertici del club si sono subito tuffati nell’attuale mercato di riparazione. Dopo l’ufficialità dell’acquisto a titolo definitivo del terzino destro Salvi dall’Ascoli, i granata si preparano ad annunciare anche gli arrivi di Crociata (rientrato all’Empoli dopo il prestito al Sudtirol) e Maistrello (Renate). A loro si aggiunge l’interessamento mostrato nei confronti di Renzetti, terzino sinistro del Modena. In uscita il diggì Marchetti è vicino all’accordo col Pordenone per il passaggio in C di Magrassi. Scenderà di categoria anche Panico, difensore in uscita dal Cosenza che nella prima metà di campionato non è riuscito a convincere i lupi. Il giocatore ha accettato di essere ceduto alla Feralpisalò.