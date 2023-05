Clamoroso in casa Samp Ferrero non accetta la proposta di acquisto

La Samp non vede ancora la luce. Qatar Sports Investments, fondo che fa capo a Nasser Al-Khelaifi ed è proprietario del Paris Saint-Germain, è in trattativa per l’acquisizione di una partecipazione nel club blucerchiato. Il Qsi possiede anche una partecipazione del 22% dei portoghesi del Braga e spera di espandere ulteriormente il suo impero calcistico per creare un portafoglio diversificato, secondo quanto ha detto la stessa fonte. Ora l’obiettivo è acquisire una quota di minoranza nella Sampdoria, per la quale agirebbe in partecipazione la ‘Aser Ventures’, proprietaria del Leeds United in Premier League e guidata dall’imprenditore italiano Andrea Radrizzani. Lo stesso che insieme a Manfredi ha gettato le basi per il maxi investimento programmato per risollevare le sorti di uno dei club italiani più storici del panorama calcistico nazionale. Dopo l’accordo preliminare con il Cda, però non è stato ancora raggiunto quello con Massimo Ferrero che ha respinto l’offerta mentre il cda sta mediando in cerca di una soluzione.