Classifica marcatori, Lapadula raggiunge Cheddira a 15 gol

Lotta tra titani in vetta alla classifica marcatori del campionato di serie B. Lapadula è stato, per la seconda gara consecutiva, l’autentico mattatore del roboante successo stavolta strappato dal Cagliari in casa della Reggina per 4-0. Il centravanti ha messo a segno un’altra doppietta, la seconda di fila dopo quella inflitta all’Ascoli, ed è riuscito a raggiungere Cheddira del Bari al primo posto, entrambi a quota 15. Proprio grazie ai suoi gol la formazione di Ranieri sembra aver cambiato prepotentemente ritmo nella corsa per il miglior piazzamento playoff. "Disciplina, lavoro duro e ossessione", così il bomber rossoblù ha commentato la vittoria strappata al Granillo. L’antagonista biancorosso invece è rimasto ancora a secco. La formazione pugliese nel posticipo della 30esima è finita ko in casa della Ternana e il marocchino non è riuscito a trovare la via del gol. Il suo ultimo centro, ad oggi, resta quello inflitto al Picchio su rigore nel match vinto 1-0 al Del Duca.