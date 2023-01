Claudio Ranieri sbarca a Cagliari accolto dalla folla

Claudio Ranieri ieri è ufficialmente sbarcato a Cagliari accolto da un bagno di folla. Lui il profilo fortemente voluto dalla società isolana per cercare di risollevare le sorti di una squadra ad oggi incapace di dettare legge nonostante un organico stellare per la categoria. "Sono contento, felice ed entusiasta di poter sedere ancora una volta sulla panchina del Cagliari – le prime parole del nuovo tecnico rossoblù -. Dentro di me c’era un maremoto. C’erano tante emozioni inerenti a quella che era stata la mia precedente avventura qui in Sardegna. Poi ho tolto la parte egoistica, la paura di sporcare quei ricordi bellissimi che avevo e mi sono detto perché non dover aiutare la piazza a risalire? Qui del resto in passato ho capito che potevo fare l’allenatore e questa esperienza me la sono sempre portata dentro, mettendola in ogni piazza dove sono stato". Nel pomeriggio l’allenatore ha diretto la sua prima seduta al centro sportivo di Asseminello. L’esordio è programmato per sabato 14 (ore 14) in casa contro il Como.