Coda, Parma, Palermo e Cremonese sulle tracce del centravanti

Aumentano le pretendenti per il centravanti Coda. Oltre al Parma ci sono anche Palermo e Cremonese. Sarà lui uno dei nomi più contesi dell’attuale sessione estiva di mercato. I ducali dopo aver deciso di non convocare Inglese per il prossimo ritiro, risolveranno il vincolo contrattuale con lil giocatore per poi puntare dritto sul 34enne di proprietà del Genoa. Il suo profilo però piace anche al Palermo che sta allestendo un organico per provare a centrare la promozione diretta. I rosanero che stanno lavorando per definire gli arrivi di Mancuso e Insigne, non hanno alcuna intenzione di lasciarsi scappare il 34enne. Il suo arrivo infatti consentirebbe di vantare un reparto offensivo stellare per la categoria e completato dal capitano Brunori. A contenderlo però c’è anche la Cremonese che è alla ricerca di un profilo di spessore dopo le partenze di Dessers (Glasgow Rangers) e Okereke (trattato da Cagliari, Empoli e Besiktas). Il Modena invece si è aggiudicato Zaro, difensore goleador che lascerà il Sudtirol.